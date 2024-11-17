إياد نصار ودانا حلبى ومنذر رياحنة.. نكهة عربية على الشاشة المصرية

تستعد الدراما الرمضانية لعام ٢٠٢٥ لاستقبال حضور لافت للنجوم العرب، مع تصدُّر الأردن ولبنان للمشهد الدرامى عبر عدة أعمال منتظرة تدمج بين الإثارة والتشويق والدراما الاجتماعية.

يشهد مسلسل «حكيم باشا»، الذى يقوم ببطولته الفنان المصرى مصطفى شعبان، مشاركة عدد من النجوم العرب، من بينهم الأردنى منذر رياحنة، الذى يجسد شخصية تواجه مصطفى شعبان فى صراع قوى حول تجارة الآثار. وتشارك فى المسلسل أيضًا الفنانة السورية يارا قاسم، فى ظهورها الأول بالدراما المصرية والمسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ويتميز بجوٍّ صعيدى ويضم نخبة من النجوم المصريين.

كما تتواجد الفنانة اللبنانية دانا حلبى فى مسلسل «الحلانجى»، الذى يعيد الفنان المصرى محمد رجب للمنافسة الرمضانية بعد غياب طويل منذ مسلسله «علامة استفهام»، والمسلسل، يمزج بين التشويق والكوميديا، من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.

أما الفنان الأردنى إياد نصار، فقد اختار هذا العام المشاركة إلى جانب الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور فى مسلسل «ظلم المصطبة»، الذى يروى قصة اجتماعية مشوِّقة من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة، ويشارك فى بطولته الفنان فتحى عبد الوهاب.

ومع هذه الأسماء اللامعة، يبدو أن رمضان ٢٠٢٥ سيشهد تواجدًا عربيًا قويًا يُضفى على الدراما طابعًا خاصًا ويجمع نكهات عربية مختلفة على الشاشة المصرية.