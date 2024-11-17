إياد نصار ودانا حلبى ومنذر رياحنة.. نكهة عربية على الشاشة المصرية

العدد الأسبوعي
الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية دانا حلبى

تستعد الدراما الرمضانية لعام ٢٠٢٥ لاستقبال حضور لافت للنجوم العرب، مع تصدُّر الأردن ولبنان للمشهد الدرامى عبر عدة أعمال منتظرة تدمج بين الإثارة والتشويق والدراما الاجتماعية.

يشهد مسلسل «حكيم باشا»، الذى يقوم ببطولته الفنان المصرى مصطفى شعبان، مشاركة عدد من النجوم العرب، من بينهم الأردنى منذر رياحنة، الذى يجسد شخصية تواجه مصطفى شعبان فى صراع قوى حول تجارة الآثار. وتشارك فى المسلسل أيضًا الفنانة السورية يارا قاسم، فى ظهورها الأول بالدراما المصرية والمسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ويتميز بجوٍّ صعيدى ويضم نخبة من النجوم المصريين.

كما تتواجد الفنانة اللبنانية دانا حلبى فى مسلسل «الحلانجى»، الذى يعيد الفنان المصرى محمد رجب للمنافسة الرمضانية بعد غياب طويل منذ مسلسله «علامة استفهام»، والمسلسل، يمزج بين التشويق والكوميديا، من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.

أما الفنان الأردنى إياد نصار، فقد اختار هذا العام المشاركة إلى جانب الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور فى مسلسل «ظلم المصطبة»، الذى يروى قصة اجتماعية مشوِّقة من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة، ويشارك فى بطولته الفنان فتحى عبد الوهاب.

ومع هذه الأسماء اللامعة، يبدو أن رمضان ٢٠٢٥ سيشهد تواجدًا عربيًا قويًا يُضفى على الدراما طابعًا خاصًا ويجمع نكهات عربية مختلفة على الشاشة المصرية.

الدراما الرمضانية ٢٠٢٥ مصطفى شعبان حكيم باشا منذر رياحنة يارا قاسم تجارة الآثار الصعيدي محمد رجب دانا حلبي الحلانجي علامة استفهام إياد نصار ريهام عبدالغفور ظلم المصطبة فتحي عبد الوهاب هاني خليفة أحمد فوزى صالح الإثارة والتشويق الدراما الاجتماعية الفنانين العرب الدراما المصرية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

لهذا السبب.. هنا الزاهد تتصدر تريند "جوجل"

ديفيد بيرنابيو: كارلو أنشيلوتي سيرحل عن ريال مدريد في هذه الحالة.. وفليك هو نجم الموسم الحالي

عضو الإسماعيلي: أتمنى تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف في الدوري المصري

التهاب الحنجرة: الأسباب، الأعراض، وطرق العلاج

هجوم صاروخي لحزب الله على حيفا يتسبب في إصابات وأضرار مادية

الرئيس السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل لتعزيز التعاون الدولي والتنمية المستدامة

أسباب تسارع ضربات القلب

فوائد عصير البرتقال: مشروبك السحري لصحة أفضل ونشاط يومي