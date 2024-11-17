منى زكى: حياتى اتغيرت بسبب «الست»

تراهن منى زكى من جديد على العودة إلى عالم السيرة الذاتية بعد أن جسدت شخصية سعاد حسنى فى مسلسل «السندريلا» قبل سنوات طويلة، لكن هذه المرة تقدم منى زكى شخصية أيقونية وهى كوكب الشرق أم كلثوم من خلال فيلم «الست» الذى قام بكتابته الروائى والمؤلف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد، وكنا قد كشفنا فى «الفجر» قبل فترة عن وجود العديد من ضيوف الشرف فى الفيلم ومنهم عمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب وأحمد حلمي، بينما يجسد أحمد خالد صالح شخصية شقيق أم كلثوم الشيخ خالد البلتاجى.

تعترف منى زكى أن تجسيد أم كلثوم ليس سهلا وأنها مازالت تستيقظ كل يوم لتذكر نفسها أن التصوير بالفعل انتهى قبل أسبوعين، خاصة أن الشخصية لا تزال عالقة داخلها فهى من الشخصيات الصعبة جدا –على حد وصفها، فقد عاشت خلال فترة التصوير رحلة ممتعة فى عالم كوكب الشرق، وهو العالم الثرى والملىء بالكواليس والتفاصيل،وهو ما عبرت عنه موضحة أن أم كلثوم شخصية منفردة صعب تكرارها تفوقت على الرجال والنساء، ولا تزال أيقونة حتى الآن، فقد حققت نجاحًا لا مثيل له.

ويؤكد مؤلف العمل الكاتب أحمد مراد عن الجدل الذى أثير حول اختيار منى زكى لبطولة الفيلم أنها الأنسب لتقديم الشخصية، وقال إن منى زكى هى واحدة من أهم الفنانات فى الوطن العربى وهى فنانة محترفة ودورها فى «الست» فيصلى فى مشوارها، وأوضح أن الفيلم يتم التجهيز لفكرته منذ خمس سنوات استغرق خلالها العمل على التجربة من أجل البحث فى كل ما يخص مشوار أم كلثوم، وكل ما كتب عنها ليس فى مصر والوطن العربى فقط لكن حول العالم، خاصة أنها شخصية حاضرة ومؤثرة رغم رحيلها منذ عقود.

من جانب آخر تم مؤخرا الإعلان عن تكريم منى زكى فى الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر تقديرا لمسيرتها عبرت منى زكى عن سعادتها بهذا التكريم كممثلة مصرية وقالت: أعرب عن خالص امتنانى لمجلس إدارة مهرجان البحر الأحمر لتقديرهم لرحلتى ومساهماتى فى هذه الجائزة، هذا يعنى الكثير بالنسبة لى وأنا أتطلع بفارغ الصبر إلى المهرجان القادم.

وكان آخر أعمال منى زكى هو فيلم «رحلة ٤٠٤» الذى شارك فى العديد من المهرجانات، وحصل على جوائز منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج هانى خليفة بالدورة الـ١٣ لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وجائزة أفضل ممثلة لمنى زكى عن دورها، كما حصل على جائزة أفضل فيلم مصرى فى الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.