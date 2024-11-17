هيفاء وهبى بـ«مية دهب».. قريبًا

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى للمشاركة فى السباق الرمضانى لعام ٢٠٢٥ من خلال مسلسلها الجديد «مية دهب»، والذى يأتى كنتاج تعاون مشترك بين شركات «الهرم للإنتاج الفنى»، و«ماركيز هاوس»، و«ساند».

وعلمنا من مصادر مقربة من وهبي، أن المسلسل يحمل طابعًا دراميًا مشوقًا، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج مرقس عادل. كما أفادت المصادر بأن الفنان أحمد صلاح حسنى تم ترشيحه ليكون بطلًا أمام وهبي، وقد وافقت الأخيرة على هذا الاختيار، ليتم التعاقد معه بشكل رسمى.

ويتميز العمل بتنوع مواقع التصوير، حيث تقرر أن تجرى أحداثه فى أربع دول: مصر، وقبرص، ولندن، وبيروت، وقد باشرت الجهة المنتجة تجهيزات التصوير استعدادًا لانطلاق العمل.

وعقد فريق العمل مؤخرًا اجتماعًا للتنسيق حول انطلاق التصوير، الذى تقرر بدؤه فى شهر نوفمبر الجارى، ويجرى الآن التعاقد مع باقى نجوم العمل.

يشار إلى أن آخر ظهور لهيفاء وهبى فى الدراما الرمضانية يعود لعام ٢٠١٨ من خلال مسلسل «لعنة كارما»، حيث شاركت فى بطولته إلى جانب فارس رحومة، وشيرين، وزكى فطين عبد الوهاب، وباسل الزارو، وآخرين، وكان من تأليف عبير سليمان ومصطفى زايد، وإخراج خيرى بشارة، إلا أن آخر مشاركتها الدرامية كان عام ٢٠٢٠ من خلال مسلسل «أسود فاتح».

كما تنتظر هيفاء وهبى عرض أحدث أفلامها «أولاد المحظوظة» مع المخرج مرقس عادل ويشاركها البطولة كل من كريم عفيفى ونانسى صلاح ويدور فى إطار كوميدى لايت.