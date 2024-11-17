فرفور.. حاول الإجابة عن هذه الأسئلة

■ أحد النقاد الفنيين قال عن الممثل عمرو سعد بأنه سيكون فى قادم الأيام خليفة الراحل المبدع أحمد زكى!.. على سبيل ماذا بنى هذا الناقد استنتاجه هذا؟! على سبيل الهزار مثلًا أم سبيل خالتى أم عباس؟!

■ محمد ضياء الدين إلى جانب كونه مطربًا فهو كما يصرح ملحن أيضًا يشار له بـ«العود» يا ترى «العود» ده عود «فجل» واللا «عود قصب»؟!

■ أحد المتخصصين فى قراءة الكف قرأ راحة يد الممثلة ريهام حجاج ثم قال لها سوف تصبحين فى القريب العاجل نجمة مصر الأولى! ما علاقة ذلك بالمثل الشعبى القائل كذب المنجمون؟!

■ أعجب أحد الشعراء بـ«المايوه» التى كانت ترتديه هنا شيحة فى فيلم «قبل زحمة الصيف» وخرج ليكتب قصيدة من البحر الهائج يقول مطلعها «يا ليتنى كنت مايوهًا ترتديه»!.. من هو هذا الشاعر وما اسمه بالكامل؟!

■ عند خروجك من المنزل ساعة الصباح متجهًا إلى العمل أو الذهاب لمدرستك لا بد وأن تكتب على ورقة بيضاء تضعها على صدر القميص أو الـ«تى شيرت» الذى ترتديه عنوان منزلك بخط واضح لأن الأرض كما تعلم تدور حول نفسها ويجوز وانت راجع بعد الظهر تلاقى بيتكم فى حتة تانية ما تعرفهاش!.. عنوان بيتكم إيه بقى علشان لو ضاعت الورقة اللى على صدرك نوديك بيتكم بالسلامة وبالمرة ناخد الحلاوة.. ويا ريت بدل الحلاوة «لحمة»!

■ بالمناسبة ما الذى تعرفه عن نظرية دوران الأرض حول نفسها.. وهل هى دايرة حاليًا بـ«المندار» أم دايرة تشحت أم دايرة على حل شعرها وما اسم صاحب نظرية «الدوران» هل هو أرشميدس أم ابن الدايخة أم عالم آخر شارب قزازتين بيرة مدوخين دماغه؟!

■ اذكر ما تعرفه عن المدعو «إيساف» ويا ترى ده اسم مطرب واللا جرسون فى النادى اليونانى؟!

■ وضح الفرق فى «التنطيط» على المسرح أثناء الغناء بين المدعو تامر حسنى و«تنطيط» البراغيث ما بين «الفانلة» و«اللباس» كى تعكنن عليك ساعتها مواصلة النوم اللذيذ!

■ ضبط البوليس عصابة مكونة من عشرة أشخاص يبيعون لحوم الكلاب على أنها لحوم بلدية.. حاول أن تذكر لنا أسماء.. «ولاد الكلب» دول واحد واحد ومن بعيد خوفًا من «العض»!

■ لماذا وصل سعر البيضة الواحدة إلى ستة جنيهات ونصف بينما كانت على أيام جدى معوض كانت الخمس بيضات بمليم وتشحت فوق منهم فرخة؟!

أرفق مع الإجابة «ورك» أو «صدر» ويا سلام لو الفرخة بكامل أجزائها ومعاها «حلة ملوخية» علشان تنجح و«تتزحلق» على الجامعة دوغرى!

■ إيش ياخد المتفرج من قصص المسلسلات التى يكتبها محمد الغيطى من نوعية «مملكة الغجر» و«الضاحك الباكى» وما علاقة ذلك بالمثل الشعبى الشائع إيش ياخد الريح من البلاط؟!

■ فى علم النبات يوجد جزء من أجزاء الزهور يسمى بـ«الكأس» ذلك الاسم الذى اعترض عليه أحد المشايخ السلفيين لكون الكأس يستخدم فى احتساء الخمر واقترح بأن يستبدل اسم «الكأس» باسم «كوز المحبة» مثلًا أو «شفشق التقوى» أو «غصن الفضيلة» أو «جردل الحياء».. ما الاسم المناسب الذى تقترحه من هذه الأسماء سابقة الذكر والتذكير؟!

■ كان جزارًا ثم ساقته الظروف فأصبح منتجًا سينمائيًا يشار له بـ«طرف ذيل العجل» اسمه محمد السبكى فمن هو؟!

■ بعد زواجه من زوجة نكدية حولت حياته إلى جحيم كتب زوجها وكان شاعرًا كبيرًا قصيدته الشهيرة «الفردوس المفقود» ولما ماتت زوجته كتب قصيدته الثانية بعنوان «استرداد الفردوس» ما الاسم الثلاثى لهذا الشاعر؟!

■ ما كل ذى «لب» يؤتيك نصحه.. وما كل آت نصحه بلبيب!.. ما نوع هذا «اللب» أم غالبًا «لب بطيخ»؟! أرفق مع الإجابة ما تختاره من هذه الأنصاف علشان نتسلى وإحنا بنصحح ورق الإجابة!

■ تضاربت الأقوال فى تحديد يوم وفاة المطرب القديم محمد عثمان وزميله عبده الحامولى فقد قال البعض إن محمد عثمان توفى فى ١٣ ديسمبر عام ١٩٠٠ أما عبده الحامولى فقد مات بعده بعام واحد وقد عارض المؤرخون هذه التواريخ وذكروا العكس بأن قالوا إن عبده الحامولى مات قبل محمد عثمان وليس من بعده! ما هو تاريخ وفاة كل منهما بالضبط؟! استعن عند الإجابة بـ«وفيات الأهرام» أو بـ«الحانوتى» الذى قام بعملية «الدفن» إذا ما كان على قيد الحياة! نسألكم الفاتحة قبل الإجابة!

■ هشام ماجد كوميديان «مقلب» ما علاقة ذلك بالمثل القائل اشرب يا عم؟!

■ على ربيع هل هو كوميديان أم أكذوبة تلحق الضرر بسمعة خفة الدم ولطافته؟! ينعل أبو اللى يكذب!

■ تقابل الكوميديان محمد ثروت مع زميله طارق الإبيارى فقال الأول للثانى «ازيك يا أبو دم ثقيل» فرد عليه الثانى قائلًا «أهو أنت».. اذكر مكان اللقاء وكم كانت الساعة وقتها بالتحديد؟!

■ واحدة اسمها غادة إبراهيم أطلقت على نفسها لقب «الفنانة» طيب إيه اللى خلاها تعمل كده وبأمارة إيه؟!

■ ما الذى تعرفه عن كان وأخواتها وإن وأخواتها وميس حمدان وأخواتها؟!

■ قرأ شاعر البؤس الراحل عبد الحميد الديب إن الراقصة القديمة زينات علوى تتقاضى فى الحفل الواحد مبلغًا وقدره خمسة آلاف جنيه إلى جانب ما تمتلكه من آلاف أخرى فكتب قصيدة مطلعها «ليتنى كنت راقصة حاول أن تتذكر باقى الأبيات!

■ ما رأيك فى الزواج من هيفاء وهبى بعد انفصالها بالطلاق من زوجها رجل الأعمال الشهير؟! حاتقول يا ريت! طيب أحسبها الأول حاتتكلف كام ومعاك منهم كام وبشرط عدم الاستعانة بصندوق النقد الدولى لطلب المساعدة أو بالجهاز المركزى للمحاسبات أو بصندوق تحيا مصر أو حتى بـ«بنك ناصر» أو «إعانة» تكافل وكرامة!

■ إذا كنت عائدًا إلى منزلك بعد منتصف الليل وظهرت لك فجأة «أنوشكا» عاوزه تغنى لك فكيف تتصرف للنجاة ومن أمامها؟! هل بقراءة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أم بقراءة آية الكرسى؟! زمن الإجابة ثلاث دقائق فقط فشد حيلك أو «شد» وأجرِ من قدامها!

■ عادت الفنانة قمر من بيروت إلى القاهرة الأسبوع الماضى كى تستأنف نشاطها الفنى من تمثيل وغناء وخلافه!.. اذكر بالتفصيل ما خلافه هذا؟

■ أحد مقاهى وسط البلد كنت أجلس بمفردى فسمعت هشام عباس يغنى من خلال جهاز كاسيت موجود بالمقهى! فكم عدد الـ«كنكات» جمع كنكة و«أكواب الشاى» و«أحجار المعسل» و«المقشات» و«جرادل المياه» وجميعها هى من كانت تشاركنى الاستماع للمذكور وهو يغنى فى هذا الوقت بالتحديد!