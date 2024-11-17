حب أم صداقة تجمع نجمة «التريند» أسماء جلال مع أمير المصرى؟

تحاوط أسماء جلال خلال الفترة الماضية شائعات عديدة حول علاقاتها العاطفية، فتارة تخرج شائعة تربطها برجل أعمال شهير عقب انتشار صورة تجمعهما سويا فى إحدى الحفلات، ومرة أخرى تم الربط بينها وبين ويجز وبأنها الحب المقبل فى حياته بعد هدى المفتي، وهو ما نفاه الثنائى.

إلا أن المثير للجدل هو ظهور الممثلة الشابة فى فيديو جمعها بأمير المصرى أثناء تواجدهما مؤخرا فى إحدى الحفلات فى الجونة والذى أوحى للجميع عن وجود علاقة عاطفية تجمعهما، خاصة مع ظهور فيديو آخر يجمع بينهما أثناء تأدية العمرة.ما أثار التساؤلات مجددًا حول طبيعة العلاقة بينهما. وقد زادت التكهنات بعد ردها الغامض فى لقاء صحفى بالمهرجان حين سُئلت عن تفضيلها لشريكها فى دور رومانسى بين أمير المصرى ومحمد الشرنوبى، حيث تجنبت الإجابة بقولها إن «الاختيار يعود للسيناريو والمخرج»، فى محاولة للهروب من السؤال.

ومع كل ما سبق، يُقال إن هناك حقائق خلف الستار تؤكد وجود علاقة صداقة قوية تجمع بين أسماء وأمير، يقول عنها بعض المقربين إنها قصة حب تجمع بين الثنائى منذ ما يقرب من عامين، بعد لقاءات متكررة جمعت بينهما سواء فى مصر أو خارج مصر لكنهما فضلا أن يظل الأمر فى طى الكتمان حتى يقررا مصير هذا الحب. لكن الفيديو الذى ظهر مؤخرا وهما يرقصان فى أجواء رومانسية أثار الكثير من التعليقات والتكهنات على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن الفيديو تم تصويره من قبل أحد الأصدقاء المقربين، وهو ما جعل الأمر يبدو عفويًا وغير مرتب له. ورغم أن الطرفين لم يحسما أمرهما بعد، إلا أن المتابعين يترقبون بفارغ الصبر أى إعلان رسمى من الثنائى، خاصة مع تزايد الشائعات والتكهنات حول هذه العلاقة التى بدأت فى الانتشار.

من ناحية أخرى فأسماء شاركت مؤخرا فى فيلم «الفستان الأبيض» الذى عرض فى المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة، ويمثل الفيلم أيضا مصر فى فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى، وتستعد أسماء لتصوير الجزء الثانى من مسلسل «أشغال شاقة» الذى عرض الجزء الأول منه فى رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا.