الزمالك وإيقاف القيد.. علاقة زواج كاثوليكى

صدمات وأزمات طاحنة تعرض لها نادى الزمالك مؤخرًا، بسبب المستحقات المتأخرة المستحقة على النادى للمدربين واللاعبين القدامى، الأمر الذى أدى إلى توقيع عقوبات على القلعة البيضاء من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بإيقاف القيد لأكثر من مرة.

الزمالك تلقى مؤخرًا ضربة جديدة بعد حصول البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى السابق على عقوبة إيقاف قيد على الزمالك مع غرامة مالية شاملة الفوائد تصل إلى ٨١٩ ألف يورو، ويدرس مجلس إدارة الزمالك الموقف القانونى ومدى إمكانية الاستئناف على الحكم الصادر لصالح المدرب البرتغالى فى المحكمة الرياضية الدولية مستقبلا، وكذلك التواصل مع جايمى باتشيكو من أجل التوصل لاتفاق على تسوية الملف بشكل ودى وسداد جزء من المستحقات المالية كاش مع إمكانية تقسيط الغرامة المالية فى المستقبل منعا لتفعيل عقوبة إيقاف القيد.

وعلمت «الفجر» أن مجلس إدارة الزمالك يسعى للوصول لاتفاق تسوية مع إبراهيما نداى لاعب الوسط السنغالى السابق الذى رحل عن الزمالك فى الموسم الجارى وانضم للحزم السعودى فى ظل مطالبته بالحصول على مستحقات مالية تصل إلى ٢ مليون دولار قيمة عقده كاملًا مع النادى، ويأمل مسئولو الزمالك فى غلق هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة، خاصة أن النية تتجه إلى إبرام ٣ صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوى المقبل، لتعزيز وتدعيم صفوف الأبيض بناءً على توصية من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق.

سددت خزينة الزمالك خلال السنوات الثلاث الماضية مبالغ مالية طائلة بسبب الغرامات التى فرضت على القلعة البيضاء من جانب «فيفا»، وصلت إلى ٥ ملايين دولار، لو كانت خصصت لفرق النادى المختلفة لحصد أبناء ميت عقبة العديد من الألقاب والبطولات، خاصة أن عدد الأزمات والقضايا التى واجهت النادى وصلت لـ١٢ قضية قبل أن ينجح مجلس الزمالك فى حلها خلال الفترة الماضية ويبتقى فقط أزمة جايمى باتشيكو وتسوية مستحقات إبراهيما نداى.

وتعرض الزمالك لإيقاف قيد فى ٢٠٢١ بسبب مستحقات السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الأسبق للأبيض التى بلغت ١٥٠ ألف دولار، وفى يوليو من العام قبل الماضى تم إخطار الزمالك بإيقافه عن القيد بسبب التخلف عن تسديد مستحقات نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى، فى صفقة عودة محمود عبد الرازق شيكابالا قبل أن ينجح الأبيض فى حلها، فى الشهر ذاته تلقى النادى قرار إيقاف القيد بسبب عدم تسديد مستحقات الغانى بنجامين أشيمبونج التى بلغت ١٧٢ ألف دولار، كما تعرض الأبيض لإيقافين عن القيد بسبب مستحقات رعاية دجلة فى إبراهيما نداى ونادى ليون ٣٦ النيجيرى الذى طلب حق الرعاية فى صفقة انتقال سامسون أكينيولا.

وتعرض الأبيض لإيقاف قيد بسبب مستحقات المدرب البرتغالى جيمى باتشيكو البالغة ٨١٩ ألف يورو، وأندريه أوليفيرا ودانيال جونزاليس مساعدى جوسفالدوا فيريرا والتى بلغت ١٤ ألف دولار لكل منهما، علامة على غرامة المغربى خالد بوطيب التى بلغت ٢ مليون و٤٠٠ ألف دولار قبل أن يتم جدولتها على ٣ أقساط.