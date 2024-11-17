كل الشواهد تؤكد: هل تشهد أوروبا فى ٢٠٢٦ منافسة «مصرية» خالصة بين صلاح ومرموش؟

بعد الانطلاقة القوية هذا الموسم للثنائى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى وعمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألمانى فى الدوريات والبطولات الأوروبية، يتضح من المؤشرات أن فى حال استمرار ثنائى الفراعنة بهذا الأداء القوى لنهاية الموسم فمن المتوقع أن يتواجه الصديقان وجهًا لوجه فى منافسة شرسة قد تحدث لأول مرة فى تاريخ اللاعبين المصريين أن يتنافس ثنائى مصرى على جائزة أفضل لاعب إفريقى وقد يتنافسان أيضًا على بطولة السوبر الأوروبى فى حالة فوز صلاح مع ليفربول ببطولة دورى أبطال أوروبا وفوز مرموش مع آينتراخت ببطولة الدورى الأوروبى.

وحتى الآن فى الأربع جولات الأولى فى البطولتين الأوروبيتين فى شكلهما الجديد استطاع ليفربول تحقيق العلامة الكاملة فى أول أربع جولات فى دورى أبطال أوروبا والفوز بالأربع مباريات ساهم صلاح خلالها بتسجيل هدف وصناعة أربعة أهداف بينما استطاع آينتراخت فى أول أربع جولات فى الدورى الأوروبى تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة واحدة ساهم مرموش خلالها بتسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد.

ويسير الثنائى المصرى بشكل قوى أيضًا فى بطولة الدورى ويحتل عمر مرموش المركز الأول فى قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة فى الدوريات الخمسة الكبرى برصيد ١٨ هدفًا حيث استطاع تسجيل ١١ هدفًا واحتلال صدارة هدافى الدورى الألمانى وأيضًا صناعة ٧ أهداف واحتلال صدارة صناعى الألعاب بالدورى الألمانى بينما يحتل صلاح المركز الرابع برصيد ١٤ هدفا حيث استطاع تسجيل ٦ أهداف وصناعة ٨ أهداف واحتلال صدارة صناعى الألعاب بالدورى الإنجليزى.

واستطاع صلاح أن يقود نادى ليفربول لصدارة الدورى الإنجليزى برصيد ٢٨ نقطة بعد مرور إحدى عشرة جولة حتى الآن بينما استطاع مرموش أن يقود نادى آينتراخت للمركز الثالث بالدورى الألمانى برصيد ٢٠ نقطة بعد مرور عشر جولات حتى الآن.

وتتوجه الأنظار نحو النجم الصاعد بقوة عمر مرموش بعد الأداء القوى والمميز الذى يقدمه هذا الموسم فهناك تقارير ألمانية وإنجليزية عن رغبة كبار وعمالقة أوروبا مثل بايرن ميونخ الألمانى وليفربول الإنجليزى فى التعاقد مع النجم المصرى، وفى حالة انتقال مرموش لنادى بايرن ميونخ الألمانى فى الموسم الحالى فمن المحتمل أن نرى مواجهة نارية أخرى وتنافسًا كبيرًا فى الموسم القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بين نجمى الكرة المصرية محمد صلاح وعمر مرموش فى دورى أبطال أوروبا بالإضافة للتنافس على جائزة أفضل لاعب إفريقى مرة أخرى.