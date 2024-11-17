من أجل حفنة دولارات.. الزمالك يدرس فك الشراكة مع زيزو!!

يبدو أن قصة أحمد مصطفى زيزو نجم نادى الزمالك قد قاربت على النهاية بعد الأزمات الأخيرة التى تواجهها القلعة البيضاء والتى كان آخرها أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى الأسبق للفريق والتى حكمت له المحكمة الرياضية الدولية بأحقيته فى الحصول على ٨١٩ ألف يورو.

وأكد مصدر داخل نادى الزمالك أن هناك أزمة مالية تواجهها الإدارة ولكنها تحاول تلبية احتياجات الفريق والجهاز الفنى ومن بينها التجديد لنجم الفريق أحمد مصطفى زيزو والذى جمعته جلسة مع أحد أعضاء المجلس وكان رد زيزو أن الأولوية ستكون بلا شك لنادى الزمالك ولكن يجب تقديره على النحو الذى يليق به وبعطائه للفريق، خاصة أن لديه عروضًا عربية تقترب من الـ١٠٠ مليون جنيه فى الموسم الواحد ولكنه يعطى الأولوية لناديه وهو ما دفع زيزو ووالده لطلب الحصول على ٦٠ مليون جنيه فى الموسم الواحد من أجل البقاء مع الفارس الأبيض.

وأضاف المصدر أن هناك انقسامًا داخل مجلس الإدارة حيث يرى البعض ضرورة بقاء اللاعب مهما كلف النادى من أموال واعتباره صفقة أجنبية فيما ترى الجبهة الأخرى أن ما يطلبه زيزو يفوق قدرات النادى المادية بجانب أنه سيتسبب فى شرخ داخل الفريق وأن الأفضل هو الموافقة على رحيل اللاعب فى يناير والاستفادة من المبالغ المالية التى ستنعش خزينة النادى وتلبى احتياجات الفريق الأول وسداد بعض المستحقات ومن بينها مستحقات باتشيكو وكذلك إبراهيما نداى نجم الفريق السابق قبل أن يفاجأ النادى بخطاب إيقاف قيد جديد.

وأضاف المصدر أن بعض الأعضاء قد عقدوا جلسة خاصة مع جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق لاستطلاع رأيه حول بقاء اللاعب أو رحيله وكان رد جوميز هو تمسكه ببقاء زيزو وأن الموافقة على رحيله ستكون بشرط واحد وهو التعاقد مع جناح آخر يفوق قدرات زيزو.