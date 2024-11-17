عمر مرموش.. الخليفة المنتظر

على مدار الأسابيع الماضية شغل عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر، الساحة الرياضية فى ألمانيا وأوروبا، بالحديث عن موهبته وتألقه، فقد أثبت النجم المصرى نفسه كأحد أبرز اللاعبين فى الدوريات الأوروبية بمواهبه الاستثنائية وأهدافه الخيالية، التى جعلت الجمهور والصحافة يتغنون بقدراته، فيما تتنافس الأندية الكبرى على ضمه فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ففى كل مباراة يشارك فيها مرموش يقدم عرضا كرويا ساحرا.

انطلقت مسيرة مرموش مع فرانكفورت بشكل نارى، ولم يكتف بأهداف عادية، بل بصم على أهداف صاروخية من ضربات حرة جعلت مدافعى الفرق المنافسة وحراس المرمى عاجزين عن التصدى لها، فى المباراة الأخيرة ضد شتوتجارت أبدع مرموش من جديد، حيث سجل هدفا خياليا من ركلة حرة مباشرة وصنع هدفا آخر، ليقود فريقه للفوز بنتيجة ٣-٢ فى مباراة صعبة خارج الأرض، وكانت هذه التسديدة الصاروخية، التى لم يستطع الحارس نوبل صدها، حيث علقت الصحف الألمانية والأوروبية، قائلة: فعلها مجددا من ركلة حرة، إنها تسديدة خيالية من مسافة ٢٤ مترًا، مرت فوق الحائط وسكنت الزاوية، مرموش يعيش أزهى أيامه.

النجم المصرى مفاجأة الموسم الحالى فى كل دوريات العالم، وبات واضحا أنه يسير على درب مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول صاحب أنجح تجربة احترافية حققها لاعب مصرى. وأصبح نجم فرانكفورت الأكثر إسهاما بالأهداف فى الدورى الألمانى برصيد ١٨ مساهمة، حيث سجل ١١ هدفا وقدم ٧ تمريرات حاسمة، ليتفوق على النجم الإنجليزى هارى كين مهاجم بايرن ميونخ بـ ١٦ مساهمة.

ويملك الفرعون الجديد، كما يطلق عليه حاليًا، ٢٤ مساهمة فى كل المسابقات التى شارك فيها مع فرانكفورت، فقد نجح فى تسجيل ١٤ هدفا وصناعة ١٠ آخرين فى ١٦ مباراة خاضها خلال الموسم الحالى.

وتدور حاليًا منافسة شرسة بين كبار أندية أوروبا للفوز بخدمات مرموش، فهناك اهتمام جدى من نادى ليفربول الإنجليزى، الذى يرى فيه خليفة محتملا لـمحمد صلاح، كما تسعى إدارة بايرن ميونخ لضمه، بالإضافة إلى مانشستر سيتى، الذى يعقد آمالا كبيرة على موهبته، وتقدر إدارة فرانكفورت سعر انتقاله من ٥٠ إلى ٦٠ مليون جنيه إسترلينيا، مما يعكس قيمته التسويقية الكبيرة فى السوق الحالية. بدأ مرموش مسيرته الكروية، فى نادى وادى دجلة، حيث يعد اللاعب أحد ناشئين النادى، وتدرج فى صفوفه لينضم بعد ذلك للفريق الأول.

انتقل الفرعون المصرى صاحب الـ ٢٥ عاما، من وادى دجلة إلى الفريق الرديف بنادى فولفسبورج الألمانى، فى أغسطس من عام ٢٠١٧، فى صفقة لم يتم الكشف قيمتها المالية، وفى موسمه الأول بألمانيا شارك مرموش فى ٣ مباريات مع الفريق دون ١٩ عاما، أحرز فيهما ٣ أهداف، ليتم تصعيده للفريق الرديف بدءًا من موسم ٢٠١٧-٢٠١٨، ثم تم تصعيده إلى الفريق الأول قبل إعارته إلى فريقين وهما، سانت باولى وشتوتجارت، ولكن مرموش فضل الرحيل نهائيا بالمجان إلى آينتراخت فرانكفورت فى صيف ٢٠٢٣، لتبدأ بعد ذلك قصة الفتى الذهبى.