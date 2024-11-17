عاجل - تصفح عدد صحيفة الفجر الأسبوعي رقم «1001» PDF
تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تستعرضها لقرائها ومتابعيها، خدمة جديدة بعرض كل ما يخص العدد الورقي رقم «1001» من الصحيفة الورقية، كما ننشر العدد أيضًا PDF، ومن المعروف أن صحيفة الفجر الورقية تصدر كل خميس بشكل أسبوعي في الأسواق.
وتنشر بوابة الفجر، العدد الأسبوعي من الصحيفة، ويتم نشر عدد صحيفة الفجر «جريدة الفجر» أيضًا، وجاءت التفاصيل الكاملة كما يلي:
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تصفح العدد الورقي رقم «1001» من صحيفة الفجر PDF
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