عاجل - تصعيد جديد في غزة: قصف إسرائيلي يودي بحياة العشرات ويشرد الآلاف

شهد قطاع غزة تصعيدًا خطيرًا اليوم الأحد مع استهداف القوات الإسرائيلية منزلين في مخيم البريج وسط القطاع، مما أسفر عن مقتل 11 فلسطينيًا وإصابة آخرين بجروح، وفق ما أفادت وكالة "شهاب". تصاعدت العمليات العسكرية شمالًا وجنوبًا، حيث قتل 5 فلسطينيين في رفح جراء قصف استهدف مجموعة من المدنيين شرقي المدينة، مع استهداف متواصل للأحياء السكنية والمناطق الزراعية.

في شمال القطاع، استهدف قصف إسرائيلي منزلًا بمشروع بيت لاهيا، مخلّفًا قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال، في ظل استمرار جيش الاحتلال بتدمير المنازل السكنية في مخيم جباليا باستخدام الروبوتات والبراميل المتفجرة. وعلى صعيد متصل، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في بحر بلدة القرارة شمال غربي خان يونس، ما أثار حالة من الذعر بين الصيادين والسكان المحليين.