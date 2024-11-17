لهذا السبب.. هنا الزاهد تتصدر تريند "جوجل"

الفجر الفني
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تصدر اسم الفنانة هنا الزاهد تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت منصة WATCH IT عن موعد عرض مسلسلها الدرامي الجديد "إقامة جبرية" في بداية شهر ديسمبر المقبل، عقب انتهاء عرض مسلسل “6 شهور” بطولة نور النبوي.

أبطال وصناع مسلسل "إقامة جبرية"

 

والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.
 
 

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”

 


 وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" عبر منصة watch it آخر العام الحالي.

أحداث مسلسل إقامة جبرية الفنانة هنا الزاهد الفنان محمود البزاوي الفنانة صابرين تريند جوجل منصة watch it هنا الزاهد

مواد متعلقة

هنا الزاهد تلجأ للطب النفسي بعد وفاة زوجها في "إقامة جبرية"

الأكثر قراءة

لهذا السبب.. هنا الزاهد تتصدر تريند "جوجل"

عضو الإسماعيلي: أتمنى تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف في الدوري المصري

ديفيد بيرنابيو: كارلو أنشيلوتي سيرحل عن ريال مدريد في هذه الحالة.. وفليك هو نجم الموسم الحالي

هجوم صاروخي لحزب الله على حيفا يتسبب في إصابات وأضرار مادية

الرئيس السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل لتعزيز التعاون الدولي والتنمية المستدامة

المصري البورسعيدي: نطالب بتحقيق العدالة التحكيمية بين جميع الأندية

التهاب الحنجرة: الأسباب، الأعراض، وطرق العلاج

فوائد عصير البرتقال: مشروبك السحري لصحة أفضل ونشاط يومي