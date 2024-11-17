تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع أمام أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

استقر لي كارسلي المدير الفني المؤقت لمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيبدأ به مبارة أيرلندا، مساء اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إنجلترا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

وستنطلق صافرة مباراة إنجلترا ضد أيرلندا، مساء اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ويمبلي.

txt

الأهلي يبرم صفقتين أجانب في يناير ومحاولات لإقناع تاو بفسخ العقد في الشتاء

txt

زيزو يطلب رقم خرافي لتجديد عقده مع الزمالك

تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع أمام أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

  • حراسة المرمى: بيكفورد.
  • خط الدفاع: ووكر -كونسا -جيهى-لويس.
  • خط الوسط: غلاغير _ جونس- مادويكى- بيلينجهام- جوردون.
  • خط الهجوم: واتكينز.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

مواد متعلقة

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

أمير هشام يكشف شرط فوز قائمة هاني أبو ريدة بانتخابات اتحاد الكرة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

لهذا السبب.. هنا الزاهد تتصدر تريند "جوجل"

عضو الإسماعيلي: أتمنى تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف في الدوري المصري

ديفيد بيرنابيو: كارلو أنشيلوتي سيرحل عن ريال مدريد في هذه الحالة.. وفليك هو نجم الموسم الحالي

هجوم صاروخي لحزب الله على حيفا يتسبب في إصابات وأضرار مادية

الرئيس السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل لتعزيز التعاون الدولي والتنمية المستدامة

المصري البورسعيدي: نطالب بتحقيق العدالة التحكيمية بين جميع الأندية

التهاب الحنجرة: الأسباب، الأعراض، وطرق العلاج

فوائد عصير البرتقال: مشروبك السحري لصحة أفضل ونشاط يومي