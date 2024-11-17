استقر لي كارسلي المدير الفني المؤقت لمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيبدأ به مبارة أيرلندا، مساء اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إنجلترا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

وستنطلق صافرة مباراة إنجلترا ضد أيرلندا، مساء اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ويمبلي.

تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع أمام أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: ووكر -كونسا -جيهى-لويس.

خط الوسط: غلاغير _ جونس- مادويكى- بيلينجهام- جوردون.

خط الهجوم: واتكينز.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.