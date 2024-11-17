الكشف عن حارس منتخب مصر في مواجهة بوتسوانا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يرى محمد بركات نجم الأهلي السابق، أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر هو الأقرب لحماية عرين الفراعنة أمام بوتسوانا في ظل غياب محمد الشناوي لتراكم البطاقات الصفراء.

تصريحات محمد بركات

وقال بركات خلال تصريحات تلفزيونية: أُفضل انضمام عمر مرموش للدوري الإسباني لأنه أقل من الدوري الإنجليزي، والمنافسة في ليفربول ستكون صعبة جدًا في ظل وجود أكثر من لاعب مميز في نفس مركز عمر مرموش، ولكن في برشلونة ستكون فرصه كبيرة في المشاركة بالتشكيل الأساسي.

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وتابع: محمد عواد الأنسب لتعويض غياب محمد الشناوي في لقاء مصر وبوتسوانا القادم في التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

وأكمل: لم احضر اجتماع اتحاد الكرة الذي قرر فيه إقالة لجنة الحكام، والأزمة كانت في تسريب حديث الحكم وليست في اللجنة.

وأردف: كويس أن قائمة هاني أبو ريدة من غير لاعب كورة، لأن دا كان هيسبب ضغوطات كبيرة كما حدث معي ومع حازم إمام.
 

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