عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بعد 15 عامًا من التوقف: خطوة هامة نحو تعزيز صناعة السيارات في مصر

عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بعد 15 عامًا من التوقف: خطوة هامة نحو تعزيز صناعة السيارات في مصر

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عودة شركة النصر للسيارات
عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بعد 15 عامًا من التوقف: خطو

عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بعد 15 عامًا من التوقف: خطوة هامة نحو تعزيز صناعة السيارات في مصر.. قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية في أقسام شركة النصر للسيارات، في خطوة تاريخية تأتي بعد 15 عامًا من التوقف. وتعد هذه الزيارة جزءًا من جهود الحكومة لإعادة إحياء الشركة، التي كانت من بين رواد صناعة السيارات في مصر في السبعينيات والثمانينيات.

عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بعد 15 عامًا من التوقف: خطوة هامة نحو تعزيز صناعة السيارات في مصر

وفي تصريح له خلال احتفالية إعادة تشغيل الشركة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة منذ فترة طويلة لإعادة شركة النصر إلى العمل، وذلك في إطار سعي الدولة لتعزيز قطاع الصناعات الثقيلة في مصر. وأضاف مدبولي أن الحكومة عملت على توفير الدعم اللازم لتأهيل الشركة وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع التطورات الحديثة في صناعة السيارات.

وأكد رئيس الوزراء أن شركة النصر للسيارات تتمتع بمقومات قوية تجعلها من الأصول القيمة في الاقتصاد المصري، موضحًا أنه لا يمكن التفريط فيها. وقال: "شركة النصر تعد من أبرز قلاع الصناعة في مصر، ولها تاريخ طويل في إنتاج السيارات التي تخدم السوق المحلي."

وأشار مدبولي أيضًا إلى أن الحكومة تدرك أهمية صناعة السيارات في الاقتصاد الوطني، وأن مصر تسعى لتوسيع هذه الصناعة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. واعتبر أن قطاع السيارات يمثل فرصة هائلة للدولة، سواء من حيث توفير فرص العمل أو تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الكبيرة التي يشهدها العالم في مجال صناعة السيارات.

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