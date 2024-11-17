موعد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب إيطاليا مع نظيره المنتخب الفرنسي، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة فرنسا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة فرنسا ضد إيطاليا، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر إلا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل منتخب إيطاليا صدارة جدول ترتيب مجموعته في دوري الأمم الأوروبية، برصيد 13 نقطة، بينما يقع منتخب فرنسا في المركز الثاني بجدول الترتيب بواقع 10 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة فرنسا ضد إيطاليا المرتقبة، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة بي إن سبورتس 1..