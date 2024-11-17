كشف ديفيد بيرنابيو الصحفي بصحيفة سبورت الإسبانية، عن موعد رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن صفوف المرينجي بعد تراجع مستوى الفريق.

ديفيد بيرنابيو: كارلو أنشيلوتي سيرحل عن ريال مدريد في هذه الحالة.. وفليك هو نجم الموسم الحالي

وأكد بيرنابيو في تصريحات له عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "الجماهير الإسبانية كانت تقول أن فريق ريال مدريد هو من سيتصدر الليجا الإسبانية قبل انطلاق منافسات الموسم الحالي بعد تعاقد الفريق مع مبابي، إلا أن نجم الليجا هذا الموسم هو هانز فليك مدرب برشلونة".

وأضاف:" هانز فليك ساعد نادي برشلونة، على تخطي الفترة الصعبة للفريق، وبدأوا هذا الموسم بشكل قوي، وكان له دور في تطوير أداء الثنائي رافينيا ولامين يامال".

وأوضح: "ليفاندوفسكي سيعود لمستواه الحقيقي مع فليك وجماهير برشلونة سعيدة بهذا الأداء المميز، الذي يقدمه الفريق هذا الموسم؛ ويتمنون تتويج البرسا ببطولة الدوري الإسباني".

وعن ريال مدريد أشار بيرنابيو: "ريال مدريد فريق كبير ويمتلك الكثير من مقومات النجاح بمساعدة رئيس النادي فلورنتينو بيريز وقدرته على شراء العديد من الصفقات القوية لكن الفريق الملكي لم يقدم المستوى الجيد له هذا الموسم، ودوري أبطال أوروبا سيكون مقياس تفوق ريال مدريد".

وأتم:" إذا ودع ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا مبكرا، في هذه الحالة، سيرحل الإيطالي كارلو انشيلوتي عن تدريب الفريق وهو ما أعرفه أيضا أن هذا الموسم الأخير له بعدما فقد السيطرة على الفريق وهو ما أكده لي بعض المصادر المقربة من النادي الإسباني".

