عضو الإسماعيلي: أتمنى تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف في الدوري المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد الدكتور محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أنه يتمنى تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف في بطولة الدوري المصري الممتاز، من أجل عودة الأندية الجماهيرية للمشهد مرة أخرى.

عضو الإسماعيلي: أتمنى تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف في الدوري المصري

وقال محمد جمال في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: ” أبارك للمهندس هاني أبو ريدة فوزه بالتزكية برئاسة اتحاد الكرة وأتمنى مبدأ اللعب النظيف يطبق في الدوري المصري حتى تعود الأندية الجماهيرية للمشهد من جديد في ظل الفروق الكبيرة بين أندية الشركات والأندية الجماهيرية مثل الإسماعيلي “.

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وتابع: ” بداية عودة الدوري المصري لقوته من جديد في حال تمكن المجلس الجديد لاتحاد الكرة من تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف بعد الصعوبات العديدة في الوقت الحالي التي تواجه الفرق الجماهيرية".

ثم أتم: ” لا ارغب في التشكيك بذمم الحكام المصريين رغم الأخطاء التي حدثت في الفترة الماضية، وأطالب أن تكون منظومة التحكيم أفضل في الأيام المقبلة مع وجود تقنية ال var".

الإسماعيلي محمد جمال الدوري المصري

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عضو الإسماعيلي: أتمنى تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف في الدوري المصري

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