سحب دواء Tussinor Syrup وتحذيرات من استخدام حقنة البرد: تفاصيل القرار والمخاطر الصحية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن سحب دواء Tussinor Syrup المستخدم في علاج نزلات البرد والإنفلونزا من الصيدليات، القرار، الذي يُعتبر الثاني من نوعه خلال العام الجاري، جاء بعد التأكد من عدم مطابقة بعض التشغيلات للمواصفات المطلوبة بناءً على نتائج معملية حديثة.

وذكرت الهيئة في منشور رسمي أن السحب يقتصر على التشغيلات M3006222، M2028723، M2028423 فقط، مؤكدة أن الدواء في مجمله لا يزال آمنًا باستثناء هذه التشغيلات.

كما أشارت إلى أن السحب تم بالتعاون مع شركة ماش بيرمير المنتجة للدواء، والتي تعرضت لنفس الإجراء في أغسطس الماضي بسبب مشكلات مشابهة.

مخاطر التشغيلات غير المطابقة

أوضحت هيئة الدواء أن استخدام التشغيلات غير المطابقة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، تشمل:

تأثيرات سلبية على الجهاز الهضمي.

حدوث حساسية لدى بعض الفئات.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام الصيدليات بتنفيذ القرار وسحب التشغيلات المحددة فورًا، مع أهمية إبلاغ المرضى بضرورة استبدال الأدوية التي تشمل هذه التشغيلات.

تحذيرات متجددة من "حقنة البرد" أو "الخلطة السحرية"

في سياق متصل، جددت وزارة الصحة والسكان تحذيراتها من استخدام ما يُعرف بـ "حقنة البرد" أو "الخلطة السحرية" كعلاج لنزلات البرد والإنفلونزا، وأكدت الوزارة أن هذه التركيبة غير معتمدة علميًا، وغالبًا ما تحتوي على:

مضاد حيوي. مسكن للألم وخافض للحرارة. كورتيزون.

المخاطر الصحية لحقنة البرد

حسب الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة فاكسيرا، فإن هذه الحقنة قد توفر شعورًا مؤقتًا بالتحسن لكنها تحمل مخاطر كبيرة، منها:

احتمالية حدوث صدمة تحسسية .

. تأثيرات ضارة على الجهاز المناعي .

. ارتفاع مستوى السكر في الدم .

. زيادة ضغط الدم .

. تهديد مباشر للحياة في بعض الحالات.

لقاح الإنفلونزا.. بديل آمن وفعال

ونفى الدكتور الحداد أي علاقة بين "حقنة البرد" ولقاح الإنفلونزا الموسمية، مؤكدًا أن الأخير يعد مستحضرًا طبيًا آمنًا ومعتمدًا عالميًا للوقاية من الإنفلونزا ومضاعفاتها.

ودعا المواطنين إلى عدم اللجوء إلى العلاجات غير الموثوقة واستشارة الأطباء بشأن الأدوية المناسبة.

رسالة توعية للمواطنين

ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الابتعاد عن "الخلطة السحرية" لعلاج نزلات البرد أو الإنفلونزا، والاعتماد على أدوية معتمدة من الجهات المختصة.

كما دعت جميع الجهات الصحية إلى تكثيف حملات التوعية حول مخاطر الاستخدام العشوائي للأدوية.