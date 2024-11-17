هجوم صاروخي لحزب الله على حيفا يتسبب في إصابات وأضرار مادية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله اللبناني شن هجومًا صاروخيًا مكثفًا على مدينة حيفا (شمال غرب إسرائيل)، مساء السبت، ما أسفر عن إصابة شخصين وتسبب في تضرر كنيس، وفقًا لما نقلته قناة العربية.

التفاصيل الميدانية

في بيان منفصل، أكد الجيش الإسرائيلي أن الهجوم تضمن إطلاق نحو عشرة صواريخ باتجاه خليج حيفا، وقد تم اعتراض عدد منها بنجاح.

من جانبه، أوضح متحدث باسم خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن فرق الإنقاذ في حيفا لم تسجل سقوط ضحايا مباشرة نتيجة شظايا الصواريخ، إلا أن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة أثناء فرارهم إلى الملاجئ.

تصريحات حزب الله حول العملية

في بيان رسمي، أعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عن الهجوم، موضحًا أنه استهدف قواعد عسكرية في مدينة حيفا وضواحيها باستخدام "صواريخ نوعية".

خلفية الهجوم

يأتي هذا التصعيد في إطار التوترات المتزايدة بين إسرائيل وحزب الله، على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في لبنان وفلسطين.

وتعد هذه الهجمات الأخيرة واحدة من أكبر العمليات التي نفذها حزب الله مؤخرًا ضد أهداف إسرائيلية في شمال البلاد.

ردود الفعل والإجراءات الأمنية