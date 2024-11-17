البرتقال: درع طبيعي ضد الإنفلونزا ونزلات البرد

البرتقال.. درع طبيعي ضد الإنفلونزا ونزلات البرد، مع اقتراب فصل الشتاء، تزداد الحاجة لتقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض الموسمية مثل الإنفلونزا ونزلات البرد.

من بين الحلول الطبيعية الفعّالة يأتي عصير البرتقال ليحتل مكانة مميزة بفضل فوائده العديدة التي تعزز المناعة وتحافظ على الصحة.

تنشر لكم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية كافة التفاصيل حول البرتقال وفوائد عصير البرتقال.

فوائد عصير البرتقال في مقاومة نزلات البرد

1. غني بفيتامين سي:

البرتقال يُعتبر أحد أفضل مصادر فيتامين سي، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تقوية جهاز المناعة.

يساعد فيتامين سي في تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقاوم الفيروسات والبكتيريا.

البرتقال: درع طبيعي ضد الإنفلونزا ونزلات البرد



2. مضادات الأكسدة:

يحتوي عصير البرتقال على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل الالتهابات، مما يحمي الجسم من الإصابة بالأمراض.



3. ترطيب الجسم:

الترطيب مهم جدًا خلال فترة المرض. عصير البرتقال يعمل كمصدر طبيعي للسوائل، مما يساعد في تخفيف أعراض نزلات البرد مثل احتقان الأنف والجفاف.



4. تعزيز امتصاص الحديد:

فيتامين سي الموجود في عصير البرتقال يساعد الجسم على امتصاص الحديد بشكل أفضل، مما يدعم الدورة الدموية ويقلل من الإرهاق المرتبط بنزلات البرد.



5. تقليل مدة المرض:

الدراسات تشير إلى أن تناول عصير البرتقال بانتظام يمكن أن يقلل من حدة الأعراض ومدتها عند الإصابة بنزلات البرد.

كيفية الاستفادة المثلى من عصير البرتقال

1. الطازج هو الأفضل: احرص على شرب عصير البرتقال الطازج بدلًا من العصائر المصنعة التي تحتوي على السكر المضاف.



2. تناوله صباحًا: شرب كوب من عصير البرتقال على الريق يساعد في بدء يومك بطاقة وحماية إضافية.



3. إضافة مكونات مفيدة: يمكن إضافة العسل أو الزنجبيل لعصير البرتقال لتعزيز فوائده.

تحذيرات هامة

لا يُنصح بالإفراط في تناوله لأنه قد يسبب حموضة في المعدة.

تجنبه إذا كنت تعاني من حساسية الحمضيات.

عصير البرتقال ليس مجرد مشروب منعش، بل هو سلاح طبيعي قوي في مواجهة الإنفلونزا ونزلات البرد.

اجعل منه جزءًا من نظامك الغذائي اليومي لتحافظ على صحتك طوال فصل الشتاء.