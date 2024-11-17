جامعة سوهاج تنظم دورة الاستراتيجية والأمن القومي لكافة منسوبيها

محافظات
بوابة الفجر

تنظم جامعة سوهاج بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، دورة "الإستراتيجية والأمن القومي"، والتي ستقام فى رحاب الجامعة في الفترة من 15 وحتي 18 ديسمبر القادم، وتستهدف كافة منسوبي الجامعة.

وقال النعماني ان هذا البرنامج التدريبي الذي سيتم عقده جاء تنفيذًا للتعاون المثمر بين الأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية والجامعة، وذلك عقب لقاء اللواء أركان حرب أحمد صفي الدين مدير الأكاديمية، حيث تم خلال اللقاء بحث التعاون المشترك في نقل الخبرات والتدريب وتأهيل منسوبي الجامعة، بمجالي الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي.

وأعرب النعماني عن خالص شكره للتعاون المثمر والتنسيق المتبادل مع كلية الدفاع الوطني ممثله في الأكاديمية كصرح علمي يمتاز بعطائه الزاخر وجناح للعلم العسكري، 
مثمنًا دور الأكاديمية فى الحفاظ على أمن مصر القومى والأمن الفكرى، مؤكدًا على أهمية دورة الإستراتيجية والأمن القومي كخطوة قوية في تعميق الوعى بمفهوم الأمن القومى وآليات التعامل مع التهديدات الخارجية.

وقال المقدم محمد حمدي مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة ان الدورة تستهدف كلًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين الحاصلين علي مؤهل عالي والطلاب بالجامعة، وتستمر علي مدار ٤ ايام، ويحاضر بها عدد من الخبراء، مضيفًا إنه سيتم تنظيم حفل تخرج للمشاركين بالبرنامج التدريبي، ومنح شهادات معتمده من الاكاديمية.

وجدير بالذكر علي إنه من يرغب التسجيل بالدورة يرجي التواصل مع رعاية الشباب المركزية بالجامعة.

جامعة سوهاج سوهاج الدكتور حسان النعمانى دورة استراتيجية الأمن القومي

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