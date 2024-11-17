الصرف بدأ.. 4 خطوات للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2024

معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2024 يعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع بدء صرف ذلك المعاش من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2024

وتساءل الرأي العام المصري عن معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2024 وذلك لمعرفة طرق الاستعلام عن مستحقيه قبل انتهاء الفترة المخصصة لصرف ذلك المعاش.

معاش تكافل وكرامة

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي تحت مظلة "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر لـ4.7 مليون أسرة، الجمعة الموافق 15 نوفمبر، بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيها.

ويتم صرف معاش تكافل وكرامة بمنتصف الشهر الميلادي من خلال فروع بنك ناصرالاجتماعي أو من خلال ماكينات البريد المصري.

معاش تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2024

وفيما يلي يقدم "الفجر" خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2024، بعد زيادة البحث عنه من قبل الرأي العام المصري:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

أختر برنامج تكافل وكرامة.

إدخال الرقم القومي.

الضغط علي استعلام سيظهر أمامك كافة التفاصيل.

يذكر أن الهدف من برنامج تكافل وكرامة الذي أنشاته وزارة التضامن الاجتماعي هو تمكن المواطنين لشراء كافة السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن من أجل المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

