نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية مبادرة "بداية"

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، الاحتفالية التي نظمتها وحدة السكان بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ومديرية العمل بعنوان "بداية جديدة في عيون أبناء الأقصر"، وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر.

شهدت الاحتفالية عرضا لإنجازات وحدة السكان منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "بداية" فى 17 سبتمبر الماضي وحتى الآن، والتي ركزت على تأهيل الشباب والفتيات في مجال التحول الرقمي.

ومن جانبه، أوضح نائب محافظ الأقصر في كلمته، أن هذه الفاعلية تعكس حرص المحافظة على تمكين الشباب وتوفير فرص حقيقية للاندماج في سوق العمل، إلى جانب تعزيز المهارات الرقمية التي أصبحت ركيزة أساسية في العصر الحديث.

وكان نائب المحافظ قد تفقد معرض اصحاب الحرف اليدوية والتراثية المقام علي هامش الاحتفالية.

وأشارت رجاء شوقي رئيس وحدة السكان، إلى أن الفاعلية تضمنت استعراض نتائج توصيات مؤتمر الشباب "بين الإحجام والإقدام" وملتقى توظيف الأقصر الذي استهدف تأهيل 1500 شاب وفتاة ببرامج تدريبية مكثفة.

وخلال الحفل، تم تسليم شهادات معتمدة في مجال التحول الرقمي والتأهيل الوظيفي للشباب الذين أتموا برامج التدريب، وذلك في حضور كلا من محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة، والدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل، ودكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وتخللت الاحتفالية عروضا فنية أضفت أجواء احتفالية مبهجة.

IMG-20241117-WA0018

IMG-20241117-WA0020

IMG-20241117-WA0021

IMG-20241117-WA0022

IMG-20241117-WA0023

IMG-20241117-WA0024

IMG-20241117-WA0025

IMG-20241117-WA0026

IMG-20241117-WA0027

IMG-20241117-WA0028

IMG-20241117-WA0029

IMG-20241117-WA0031