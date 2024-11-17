عصام صاصا أمام المحكمة في جلسة الاستئناف: أرسلت توكيلا لشقيقي نيابة عني

نظرت محكمة جنايات الجيزة في جلسة الاستئناف أقوال مطرب المهرجانات عصام صاصا بشأن الحكم الصادر بحبسه على خلفية اتهامه بالتزوير.

وخلال الجلسة، أوضح عصام صاصا أنه كان موجودًا في الإمارات، حيث طلب من فتاة تتولى إدارة أعماله هناك توكيل محامٍ للدفاع عنه، وأشار إلى أنها رشّحت له محاميًا واقترحت عمل التوكيل عبر منصة مصر الرقمية، لاحقًا، أرسل شقيقه لاستلام التوكيل، حيث قام الأخير بالتوقيع نيابةً عنه لاستلامه.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات الجيزة كانت قد أصدرت حكمًا بمعاقبة عصام صاصا وشقيقه بالحبس لمدة سنة مع الشغل، فيما حكمت على باقي المتهمين بالسجن 10 سنوات في قضية تزوير محرر رسمي.