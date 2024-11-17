احتفالًا بفوزه الرئاسي.. ترامب يشعل أجواء الفنون القتالية المختلطة في ماديسون سكوير غاردن



في لحظة احتفالية مميزة، حضر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مباراة في الفنون القتالية المختلطة (يو إف سي) في صالة ماديسون سكوير غاردن بمدينة نيويورك، حيث كان يشاهد النزال برفقة عدد من الشخصيات البارزة مثل الملياردير إيلون ماسك.

هذا الحدث الرياضي، الذي جرى وسط أجواء حماسية وحراسة مشددة، شهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا تفاعل مع ترامب بحفاوة، مما يعكس العلاقة المميزة التي تربطه بعالم الرياضة، وتحديدًا الفنون القتالية المختلطة.

تفاصيل الحدث

وصل ترامب إلى الصالة على أنغام موسيقى صاخبة، ما أضفى على الأجواء لمسة من الحماسة، وهو لم يكن وحده في هذه المناسبة، حيث رافقه إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وأحد المقربين إليه، إلى جانب روبرت إف كنيدي الابن والمغني كيد روك.

وكان هذا الحدث الثاني الذي يغادر فيه ترامب منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية، حيث كان قد سافر في وقت سابق إلى واشنطن للاجتماع بالرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.

علاقة ترامب بالفنون القتالية المختلطة

يعرف ترامب في أوساط الفنون القتالية المختلطة بلقب "المقاتل القائد"، حيث تربطه صداقة قوية مع دانا وايت، رئيس "يو إف سي"، الذي يعتبره أحد أبرز داعمي الرياضة.

كما أن العديد من محبي هذه الرياضة يعدونه جزءًا من قاعدته السياسية، مما يعزز الروابط بينه وبين جمهور الرياضة بشكل عام.

الحضور السياسي والشخصيات البارزة

إلى جانب ماسك وكنيدي، شهد الحدث أيضًا حضور شخصية سياسية بارزة أخرى، وهي رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، مما يعكس تداخل السياسة مع عالم الرياضة، حيث يتواجد كبار المسؤولين الأمريكيين في مثل هذه الفعاليات من أجل تعزيز حضورهم لدى الجمهور.

الخطوات التالية لترامب

على الرغم من انشغاله الحالي بتشكيل إدارته الجديدة في منتجع مار آلاجو في فلوريدا، لا يبدو أن ترامب يخطط للابتعاد عن الأضواء قريبًا.

فقد جرت العادة أن يكون له حضور قوي في الأحداث الرياضية والترفيهية، مما يساهم في تعزيز علاقاته بالجمهور في مختلف الأوساط.