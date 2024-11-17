كيان تعليمي وهمي.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في النزهة

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قررت نيابة النزهة حبس المتهم بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين في النزهة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة  النزهة بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حوادث الفجر أكدت معلومات وتحريات ادارة كيان تعليمى الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الجريمة المنظمة الحقيقة الجهات المعنية الالتحاق الإدارة الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال

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