بعد 8 جرائم.. التحقيق مع عصابة سرقة المساكن في المطرية



قررت نيابة المطرية حبس عناصر تشكيل عصابي، تخصص في سرقة المساكن والمتاجر في المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي التفاصيل، تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، لـ 2 منهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المطرية، تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن والمتاجر بأسلوب كسر الباب.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية، مالك مخزن خردة، مقيم بدائرة القسم؛ حيث تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.