تأجيل نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى على حكم إعدامه

أجلت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، المنعقدة في محكمة زينهم بالسيدة زينب، الاستئناف المقدم من المتهمين على حكم المؤبد والإعدام بتهمة قتل اللواء اليمني داخل شقته في منطقة بولاق الدكرور، لجلسة 17 ديسمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد محمد ابو زيد وعضوية المستشارين احمد عبدالرحمن همام وجوزيف قدير وامانه سر احمد فتحي وسعيد برغش.

كانت قضت الدائرة 13 جنايات بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، في وقت سابق، بإعدام قاتل اللواء اليمني حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني داخل مسكنه بشارع العشرين بمنطقة فيصل بالجيزة، والحكم بالمؤبد للمتهم الثاني، والحكم بالسجن 15 عاما للمتهمين الثالث والرابع، وبراءة المتهمة الخامسة.