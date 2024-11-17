إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

أصيب 4 مواطنين في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بأرض زراعية بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، داخل أرض زراعية بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.