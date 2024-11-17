حادث مروع.. قرار النيابة ضد المتهم بالتسبب في مصرع مسنة بشوارع عين شمس

حوادث
حادث مروري
حادث مروري

قررت نيابة عين شمس حبس المتهم بالتسبب في مصرع سيدة مسنة إثر تعرضها لحادث مروع ودهستها سيارة أثناء عبورها الطريق بمنطقة عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة  بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أسفر عنه سقوط متوفية بدائرة القسم.

وبالفحص تبين أنه حال عبور سيدة  شارع أكتوبر بدائرة القسم، صدمتها سيارة نتج عن ذلك إصابتها التي أودت بحياتها، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط السائق المتهم.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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