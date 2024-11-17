محافظ سوهاج يستقبل رئيس اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف

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بوابة الفجر

استقبل اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، الدكتور عباس شومان، رئيس اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، بحضور الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية.

وقد تم خلال اللقاء عرض جهود الأزهر الشريف بالمحافظة خاصة من خلال اللجنة العليا للمصالحات، واستعراض الجهود المبذولة من اللجنة العليا واللجان الفرعية، لإنهاء الخصومات الثأرية التي تمثل تهديدًا للاستقرار المجتمعي، والتي بدأت تنحسر من المجتمع السوهاجي بفضل جهود التوعية والتنوير، وتسليط الضوء على ما تخلفه هذه الظاهرة من آثار سلبية مجتمعية يعاني منها الأجيال بعد الأجيال، وتخرج عن المفهوم الحقيقي للأديان السماوية التي جاءت لتحض على التسامح ونبذ العنف.

وأكد المحافظ دعمه الكامل لجهود المصالحات، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق رؤية "سوهاج خالية من الخصومات الثأرية"، كما أشاد بدور الأزهر الشريف في ترسيخ قيم السلم المجتمعي، والعمل على تعزيز وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الظواهر السلبية التي تعوق التقدم والاستقرار، لا سيما في ظل دولة المؤسسات التي أرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أعرب " شومان " عن تقديره لجهود محافظة سوهاج في دعم مؤسسة الأزهر بالمحافظة والمعاهد الأزهرية التي تعمل على تخريج أجيال تحمل مفهوم الدين الوسطي، الذي ينشر الأزهر تعاليمه في جميع الدول باعتباره المؤسسة الدستورية المنوط بها العمل على ترسيخ هذا المفهوم.

محافظ سوهاج سوهاج رئيس اللجنه العليا للمصالحات الازهر الشريف اللواء عبدالفتاح سراج الدكتور عباس شومان

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