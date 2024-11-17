بدء أعمال صيانة "البرجولات" والمقاعد بكورنيش النيل فى مدينة الأقصر

قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع المهندس هاني طايع مدير جهاز التعمير بالاقصر، والمهندس أسعد مصطفي منسق جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، بمتابعة البدء في أعمال الصيانة وإصلاحات البرجولات والمقاعد الخشبية بكورنيش النيل بالمدينة، ابتداءً من ميدان الإبروتيل وصولا حتى بنك الإسكندرية بالممشي السياحي بطول حوالى 1700 م تقريبًا.

وأوضح الشرابى إنه بناء على توجيهات محافظ الأقصر تجري الآن أعمال صيانة للبرجولات والمقاعد وإستراحات المواطنين المصنوعة من الخشب، مشيرًا إلى أن الأعمال تجرى على قدم وساق فضلًا عن الإهتمام برفع كفاءة مستوي الزراعات والإهتمام بزيادة المسطحات الخضراء لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها وتحسين الصورة البصرية لدى المواطنين.

في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف أعمال التجميل والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

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