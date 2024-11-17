بدء أعمال صيانة "البرجولات" والمقاعد بكورنيش النيل فى مدينة الأقصر

محافظات
بوابة الفجر

قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع المهندس هاني طايع مدير جهاز التعمير بالاقصر، والمهندس أسعد مصطفي منسق جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، بمتابعة البدء في أعمال الصيانة وإصلاحات البرجولات والمقاعد الخشبية بكورنيش النيل بالمدينة، ابتداءً من ميدان الإبروتيل وصولا حتى بنك الإسكندرية بالممشي السياحي بطول حوالى 1700 م تقريبًا.

وأوضح الشرابى إنه بناء على توجيهات محافظ الأقصر تجري الآن أعمال صيانة للبرجولات والمقاعد وإستراحات المواطنين المصنوعة من الخشب، مشيرًا إلى أن الأعمال تجرى على قدم وساق فضلًا عن الإهتمام برفع كفاءة مستوي الزراعات والإهتمام بزيادة المسطحات الخضراء لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها وتحسين الصورة البصرية لدى المواطنين.

في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف أعمال التجميل والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

IMG-20241117-WA0036
IMG-20241117-WA0036
IMG-20241117-WA0046
IMG-20241117-WA0046
IMG-20241117-WA0013
IMG-20241117-WA0013
IMG-20241117-WA0015
IMG-20241117-WA0015
IMG-20241117-WA0016
IMG-20241117-WA0016
محافظة الأقصر الاقصر أعمال الصيانة الممشي السياحي رئيس مدينة الأقصر كورنيش النيل بالاقصر المسطحات الخضراء

مواد متعلقة

نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية مبادرة "بداية"

تورته 5 أمتار في ختام احتفالات أقباط الأقصر بدير «مارجرجس» بالرزيقات

بالترانيم والأناشيد.. بدء أنطلاق فعاليات إحتفالات دير مارجرجس بجبل الرزيقات غرب الأقصر

القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر تعقد اجتماعًا تحضيريًا استعدادًا لاحتفالية " تراثنا ميراثنا"

مدير مستشفى أرمنت يزور دير مارجرجس بالرزيقات

محافظ الأقصر يكرم طلاب الدفعة العاشرة بالقسم الألماني بمدرسة العديسات الثانوية الصناعية

العثور على سيارة بوجيه بترعة السيول غرب الأقصر

نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات تدريب الرائدات الريفيات للتعريف بمبادرة "بداية"

الأكثر قراءة

[1-1] مشاهدة مباراة الجزائر وليبيريا لايف اليوم: القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة

"جاري الآن" يلا شوت الآن.. مباراة توجو وغينيا الاستوائية، مشاهدة بث مباشر لـ تصفيات أمم إفريقيا 2025

"جاري الآن" يلا شوت الآن.. بث مباشر مجاني لمباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

قائمة هاني أبو ريدة تبدأ اجتماعات مع الأندية لعرض برنامجها الانتخابي

الشناوي يتحفظ على عرض الأهلي لتجديد عقده

محمد سعد ينتهي من تصوير أحدث أعماله السينمائية "الدشاش"

صدام بين جوميز والإدارة بسبب ثلاثي الزمالك

غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الملا مار الياس في بيروت