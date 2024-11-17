تحويل أرض موقف البوهي القديم بالجيزة من بؤرة مخلفات لساحة انتظار للسيارات

أخبار مصر
ساحة انتظار سيارات
ساحة انتظار سيارات

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستغلال عدد من المواقع أسفل الكباري والأراضي الفضاء لتخصيصها كساحات انتظار للسيارات للقضاء على الانتظار الخاطئ للمركبات لتيسير الحركة المرورية.

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي إمبابة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل ورفع كافة المخلفات والقمامة والرتش من أرض موقف البوهي القديم وتحويلها إلى ساحه لانتظار السيارات لقاطني المنطقة وذلك بعد نقل موقف السرفيس القديم إلى موقعه الجديد المجهز بشكل حضاري في اطار خطة المحافظة لإحكام السيطرة على منظومة السرفيس واستبدال المواقف العشوائية بالحضارية.  

كما وجه المهندس عادل النجار بوضع مخطط ودراسة شاملة لقطعة الأرض الخاصه بالموقف القديم لتحقيق الاستفادة من الموقع بإقامة مشروع خدمي للمواطنين وفقًا للإحتياجات بالمنطقة.

وتنفيذًا للتكليفات الواردة اطلع محافظ الجيزة علي جهود رفع كافة المخلفات من ارض موقف البوهي القديم حيث تم الانتهاء من رفع كافة المخلفات وتمهيد الساحه وتجهيزها لوقوف السيارات حيث تم تحويلها من بؤرة لإلقاء المخلفات والقمامة وتجمع لعربات الكارو تسئ للمظهر العام بالمنطقة إلى موقف انتظار سيارات ساهم في القضاء على الزحام والتكدس المرورى بالمنطقة.

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محافظ الجيزة عادل النجار

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