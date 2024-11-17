محافظ سوهاج الانتهاء من المدن الصحي بمركز المراغة بقيمه 60 مليون جنيه

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بوابة الفجر

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عن استلام المدفن الصحي بمركز المراغة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 60 مليون جنيه، وذلك من خلال اللجنة المختصة، التي قامت بمعاينة المدفن وملحقاته التي تخدم أغراضه، حيث قامت اللجنة المشكلة من البيئة، التنمية المحلية، وزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع، والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، بتفقد المبنى ومكوناته للتأكد من صلاحيته للتشغيل الفوري.

في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وجهود وزارة التنمية المحلية للارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة ورفع مستوي النظافة بمختلف المحافظات.

وقد ثمن محافظ سوهاج جهود وزارتي التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظة سوهاج، مشيرا إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة بالمحافظة بلغ نحو 230.5 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تسليم المدفن الصحي بمدينة دار السلام بتكلفة 20.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تسليم مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام بتكلفة 90 مليون جنيه، وجاري تنفيذ مدفن  صحي بمركز سوهاج بتكلفة اجمالية 60 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أن هذا المدفن يواكب استضافة مصر لمنتدى المدن الحضرية، والتي طرح خلالها رؤية المحافظة لمواجهة تحديات المناخ والتخلص من النفايات الضارة من خلال المدافن الصحية.

ومن جانبه أوضح اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة أن المدفن الجديد بالمراغة يقع على مساحة 10 أفدنة، ويخدم مركزي جهينة والمراغة، ويتضمن خلية الدفن بمساحة 30 ألف متر مربع، وميزان بسكول، ومبنى إداري، وغرفة للمولدات، وخزان وقود يومي، و2 خزان مياه، وخلية تجميع المخلفات الصلبة محاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل، مشيرا إلى أنه جارى إعداد كراسة الشروط تمهيدا لطرحه.

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