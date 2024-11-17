كهربائي.. تفاصيل نشوب حريق فيلا وإصابة 3 أشخاص في الشيخ زايد

حوادث
ارشفية
ارشفية

باشرت نيابة  الجيزة، التحقيق في  اندلاع حريق داخل فيلا وإصابة 3 أشخاص في الشيخ زايد

3 إصابات

وكشفت التحقيقات، أن الحريق نشب داخل الفيلا نتيجة ماس كهربائي في إحدى الوصلات الداخلية، وتم السيطرة على الحريق

حريق في فيلا 

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل فيلا سكنية في الشيخ زايد، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الفيلا، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.


 

الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات تحرر محضر السيطرة على الحريق نشوب حريق ماس كهربائي

مواد متعلقة

استمرار حبس سيدة اختطفت طفلة للتسول بها في الهرم

دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في بولاق الدكرور

ضبط 40020 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

اختلال عجلة القيادة.. تفاصيل إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بأكتوبر

تعرف على خطوات سداد رسوم الملصق الإلكتروني

4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية.. تعرف عليها

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة السيارات بشوارع القاهرة والجيزة

حبس المتهم بإشعال النار في منزل حماته بسبب خلافات في الصف

الأكثر قراءة

[1-1] مشاهدة مباراة الجزائر وليبيريا لايف اليوم: القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة

"جاري الآن" يلا شوت الآن.. مباراة توجو وغينيا الاستوائية، مشاهدة بث مباشر لـ تصفيات أمم إفريقيا 2025

"جاري الآن" يلا شوت الآن.. بث مباشر مجاني لمباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

قائمة هاني أبو ريدة تبدأ اجتماعات مع الأندية لعرض برنامجها الانتخابي

الشناوي يتحفظ على عرض الأهلي لتجديد عقده

محمد سعد ينتهي من تصوير أحدث أعماله السينمائية "الدشاش"

صدام بين جوميز والإدارة بسبب ثلاثي الزمالك

غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الملا مار الياس في بيروت