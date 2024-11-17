كهربائي.. تفاصيل نشوب حريق فيلا وإصابة 3 أشخاص في الشيخ زايد

باشرت نيابة الجيزة، التحقيق في اندلاع حريق داخل فيلا وإصابة 3 أشخاص في الشيخ زايد

3 إصابات

وكشفت التحقيقات، أن الحريق نشب داخل الفيلا نتيجة ماس كهربائي في إحدى الوصلات الداخلية، وتم السيطرة على الحريق

حريق في فيلا

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل فيلا سكنية في الشيخ زايد، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الفيلا، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.





