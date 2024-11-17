مدير عام التعليم الفني يتفقد مدارس إدارة شرق المنصورة بالدقهلية

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جولة بمدرسة سلامون
جولة بمدرسة سلامون

كلف اليوم  الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية،  الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني بمتابعة مدارس إدارة شرق المنصورة التعليمية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وقد توجه مدير عام التعليم الفني لزيارة مدرسة سلامون الثانوية الصناعية تأسيس عسكرى، يرافقه المهندس حمادة محمد مدير التعليم الفني بإدارة شرق المنصورة التعليمية.

وقاما بحضور طابور الصباح والمرور على الفصول والأقسام المختلفة بالمدرسة وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية.

وفى نهاية الزيارة قدما الشكر للجميع على حسن الاستقبال والجهد المبذول والانضباط متمنيا للجميع مزيد من التقدم والرقي.

جانب من الجولة

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ادارة شرق المنصورة التعليمية التربية والتعليم و التعليم الفني الدكتور أشرف العربي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية سير العملية التعليمية طارق مرزوق محافظ الدقهلية مدير مديرية التربية والتعليم

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