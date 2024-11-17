منح دراسية لخريجي مدارس المتفوقين بكلية الطب البشري بجامعة بنها

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ناصر الجيزاوي
ناصر الجيزاوي

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها  تخصيص 4 منح للطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM "بكلية الطب البشري.

وأكد " الجيزاوي " أن تقديم هذه المنح يأتي في إطار حرص جامعة بنها علي تقديم خدمة مجتمعية متميزة من خلال دعم وتحفيز الطلاب المتفوقين، تأكيدا لدورهم المهم والمؤثر في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

من جانبه قال الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري  أن استمرار المنحة يشترط تفوق الطلاب دراسيا خلال سنوات الدراسة على أن لا يقل التقدير عن (A+).

رئيس جامعة بنها مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ناصر الجيزاوي مدارس المتفوقين كلية الطب البشري

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