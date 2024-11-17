وكيل التعليم بالدقهلية يجتمع مع مديري الإدارات عبر تقنية الفيديو (صور)

عقد اليوم الأحد، الدكتور أشرف العربي مدير المديرية اجتماعا بتقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات ورؤساء أقسام المتابعة بالإدارات.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة، الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني، محمد عبيد مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

وكانت من أهم التعليمات التي أصدرها مدير المديرية ما يلي:

‏-التشديد على حضور الطلاب بمعرفة مدير المدرسة ومدير الإدارة

-المتابعة الفعالة للعملية التعليمية وليس المتابعة النمطية التقليدية

-متابعة العمل التحريرية للطالب والتقييمات والمواظبة علي الحضور من مدير المدرسة ومدير الإدارة والمتابعات من الادارة وكذلك متابعة سجل المعلم الخاص بالطلاب

-سد العجز بالحصص الفعلية لمعلم الأجر

-علي الموجين الالتزام بالتوقيع على سجلات المعلم

-عدم تكرار الزيارات لمدارس بعينها من السادة المتابعين والسادة الموجهين الفنيين

-الحرص على استكمال سجلات مدير المدرسة لمتابعة السادة المعلمين والأعمال التحريرية

وقد وجه مدير المديرية بضرورة الإلتزام بتنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.

جانب من الاجتماع

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