استمرار حبس بلوجر وأخر أجنبي متهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة بالقاهرة

حوادث
تجديد حبس
تجديد حبس

 
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس بلوجر واخر اجنبي متهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة جي اتش بي بالتجمع 15 يوما علي ذمة التحقيق. 
وجاء في التحريات أنه وردت معلومات سرية إلى الادارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام شخص أجنبي بالاتجار في مخدر جي إتش بي، المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات في منطقة التجمع.
وأضافت التحريات أنها توصلت إلى أن الديلر الأجنبي يقوم بشراء مخدر جي إتش بي من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم يقوم بشحنه لدولة أخرى تمهيدا لتهريبه إلى داخل مصر داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة للتمويه.
كانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على بلوجر تدعى "د.ف" بتهمة حيازة مواد مخدرة أثناء وجودها في القاهرة الجديدة.
حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق

حوادث الفجر إدارة العامة لمكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار في مخدر اغتصاب الفتيات أجهزة الأمن بالقاهرة استمرار حبس القاهرة الجديدة

الأكثر قراءة

[1-1] مشاهدة مباراة الجزائر وليبيريا لايف اليوم: القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة

"جاري الآن" يلا شوت الآن.. مباراة توجو وغينيا الاستوائية، مشاهدة بث مباشر لـ تصفيات أمم إفريقيا 2025

"جاري الآن" يلا شوت الآن.. بث مباشر مجاني لمباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

قائمة هاني أبو ريدة تبدأ اجتماعات مع الأندية لعرض برنامجها الانتخابي

محمد سعد ينتهي من تصوير أحدث أعماله السينمائية "الدشاش"

الشناوي يتحفظ على عرض الأهلي لتجديد عقده

صدام بين جوميز والإدارة بسبب ثلاثي الزمالك

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز