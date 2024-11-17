استمرار حبس بلوجر وأخر أجنبي متهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة بالقاهرة



جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس بلوجر واخر اجنبي متهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة جي اتش بي بالتجمع 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وجاء في التحريات أنه وردت معلومات سرية إلى الادارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام شخص أجنبي بالاتجار في مخدر جي إتش بي، المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات في منطقة التجمع.

وأضافت التحريات أنها توصلت إلى أن الديلر الأجنبي يقوم بشراء مخدر جي إتش بي من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم يقوم بشحنه لدولة أخرى تمهيدا لتهريبه إلى داخل مصر داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة للتمويه.

كانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على بلوجر تدعى "د.ف" بتهمة حيازة مواد مخدرة أثناء وجودها في القاهرة الجديدة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق