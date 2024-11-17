للنصب على المواطنين.. التحقيق مع المتهم بإدارة كيان وهمي بالنزهة



قررت نيابة النزهة حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة النزهة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص بإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" كائن بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان ومطبوعات دعائية.