السوشيال ميديا فضحتهم.. حبس عناصر تشكيل عصابي تخصصوا بجرائم السرقات بالقاهرة



قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت مقطع فيديو قد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا قيام 4 أشخاص يستقلون دراجة نارية "تروسيكل" بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بإحدى المناطق بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم 6 أشخاص بحوزتهم 6 غطاء بالوعة صرف صحي من حصيلة واقعة السرقة الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ودراجة نارية دون لوحات معدنية والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.