عصابة تخصصت في تجارة المخدرات بالسلام.. وقرار المحكمة ضدهم



قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالسلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي التفاصيل، ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وبحوزتهم 50 كيلوجراما لمخدر الحشيش، و1،600 كجم لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي"، وطبنجة، وعدد من الطلقات، و3 قطع سلاح أبيض، ودراجة نارية وميزان حساس.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.