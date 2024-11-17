بعد عدة جرائم.. استمرار حبس لص المساكن في بدر

حوادث
محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة الشروق وبدر تجديد حبس عاطل تخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي التفاصيل، تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة  قسم شرطة بدر؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل المساكن بأسلوب "قص الأسلاك"، وبحوزته "مقص حديدي، وكمية من الأسلاك الكهربائية مجهولين المصدر.

وبمواجهته اعترف بارتكابه 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله سيئ النية ( تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية من متحصلات وقائع السرقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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