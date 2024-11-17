بعد مشاركة السيسي.. التفاصيل الكاملة حول قمة العشرين بالبرازيل

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين، التي تنعقد يومي 18 و19 نوفمبر الجاري. تأتي هذه المشاركة بدعوة من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وتمثل الحضور الرابع لمصر في قمم المجموعة بعد مشاركتها في قمم 2016 (الصين)، و2019 (اليابان)، و2023 (الهند)، ما يعكس الاعتراف الدولي بدور مصر الإقليمي والدولي.

أجندة مصر في قمة العشرين: الأولويات والتحديات

أوضح السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس السيسي تهدف إلى تسليط الضوء على أولويات الدول النامية، وعلى رأسها تعزيز الشمول الاجتماعي، مكافحة الفقر والجوع، إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، وتحول الطاقة في سياق التنمية المستدامة.

وأكد أن كلمات الرئيس خلال القمة ستتناول الجهود المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، مع التركيز على التحديات التي تواجه الدول النامية، خاصة في ظل التقلبات الدولية المتصاعدة. كما سيتناول الرئيس في كلماته القضايا الإقليمية الملحّة، وعلى رأسها التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، والدور المصري في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين: بداية مرحلة جديدة

مع تولي البرازيل رئاسة مجموعة العشرين في الأول من ديسمبر 2023، تنطلق حقبة جديدة من التعاون الدولي تحت شعار تعزيز التنمية المستدامة. تركز القيادة البرازيلية على القضايا العالمية ذات الأولوية، مثل القضاء على الفقر والجوع، وتعزيز الحوار الشامل بين الدول الأعضاء.

من أبرز المبادرات التي سيتم إطلاقها خلال القمة "التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع"، الذي يهدف إلى حشد الموارد المالية والمعرفية لتحقيق الأهداف التنموية لعام 2030. وتهدف البرازيل من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في تحسين حياة الشعوب.

لقاءات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الدولي

على هامش القمة، سيعقد الرئيس السيسي لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وزعماء العالم، لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث آليات التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما سيتم التطرق إلى جهود استعادة السلم والأمن الإقليميين، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.

تمثل هذه القمة فرصة استثنائية لمصر لإبراز رؤيتها التنموية والمشاركة في صياغة سياسات دولية تعزز من التكامل العالمي، وتدعم التطلعات نحو مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.