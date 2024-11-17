جوله مفاجئه لمحافظ الدقهلية بمستشفي شربين المركزي للتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمرضى



تفقد اللواء طارق محافظ الدقهلية اليوم الأحد بجوله مفاجئه بمستشفي شربين المركزي للتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمرضي والمترددين وتوفير المستلزمات الطبية، حيث تفقد قسم الاستقبال وقسم الكلي والغسيل الكلوي والأقسام الداخليه والعيادات الخارجيه، والمطبخ، والتقي بالمرضي والمترددين علي المستشفي واستمع إلى مطالبهم ووجه بسرعة تلبيتها، ومنها توقيع الكشف الطبي علي عدد من الحالات واستخراج كارت متابعه لهم، وسرعة إنهاء إجراءات العمليات لعدد من الحالات الأخري.

وشدد " مرزوق " علي حسن استقبال المرضي والمترددين علي المستشفي وعلي العيادات الخارجية وتقديم الرعايه الطبيه الكامله لهم وإنهاء كافة قوائم انتظار العمليات.

وأمر " المحافظ " مدير المستشفي بالنقل الفوري للحالات الحرجه التي تحتاج إلي عمليات جراحيه دقيقه إلى مستشفي الطوارئ بالمنصوره وتقديم الرعايه الطبيه الكامله لهم، جاء ذلك أثناء تفقده قسم الاستقبال ووجوده حاله تحتاج إلي عرض علي استشاري مخ واعصاب نظر لحالتها الحرجه.