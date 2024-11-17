بسبب مسلسل المرسي والبحار.. ندب خبير بدعوى تعويض 58 مليون جنيه



قضت المحكمة الاقتصادية بندب خبير في دعوى تطالب بتعويض ٥٨ مليون جنيه عن عرض مسلسل المرسى والبحار.



تفاصيل الدعوي عندما أقامت شركة كينج توت للانتاج دعوى تحت رقم ١٣٤٨ لسنة ١٧ق كلي اقتصادي ضد قناة النهار الفضائية تطالب بمنع عرض مسلسل المرسى والبحار على شاشتها وتعويض قدره ٥٨ مليون جنية

وذلك لكون الشركة المنتجة هي صاحبة الحق في نشر واستغلال المسلسل

واستندت في مبلغ التعويض إلى إجمالي الاعلانات التي اذاعتها القناة خلال عرض المسلسل وقررت المحكمة ندب خبير في الدعوى لبيان حقوق الملكية الفكرية والضرر الذي أصاب الشركة المدعية.



وكشف هيثم عباس المستشار القانوني لقناة النهار أن شاشه قناة النهار تلتزم بمراعاة حقوق الملكية الفكرية للغير وعدالة المحكمة ندبت خبير من خبراء الملكية الفكرية لبحث تلك الملكية من الأساس وبناءً علي التقرير يتضح الأمر وتعود الملكية الفكرية وفق القانون في المطلق لمؤلف العمل