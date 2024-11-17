فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في زراعة يدان لشاب بعد تعرضهما للبتر

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جانب من إجراء العملية
جانب من إجراء العملية

نجح فريق طبي بوحدة اليد والجراحات الميكروسكوبية بقسم العظام بمستشفيات جامعة أسيوط اليوم الاحد في زراعة يدان لشاب تعرض لحادث نتج عنه بتر بالأيد اليمنى واليسرى، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشرقاوي رئيس قسم جراحة العظام، والدكتور عمرو السيد رئيس وحدة اليد والجراحات الميكروسكوبية

 

وكانت وحدة اليد والجراحات الميكروسكوبية بمستشفيات جامعة أسيوط استقبلت شاب يبلغ من العمر 26 عاما مصاب ببتر كامل باليدين، وعلى الفور تشكل الفريق الطبي برئاسة الدكتور عمرو السيد ويضم كل من الدكتور محمد حامد مدرس مساعد بوحدة اليد والجراحات الميكروسكوبية، والدكتور بهاء الحنيني، والدكتور عمرو أبو النجا، والدكتور تامر شعيب،  متدربين بالدبلومة المهنية للجراحات الميكروسكوبية، والدكتور أحمد الطلحاتي مدرس مساعد بقسم التجميل، ليقوم الفريق الطبي بزراعة لليد اليمنى واليسرى مع إصلاح لجميع الأعصاب والأوتار والأوردة والشرايين.

 وعاون الفريق الطبي فريق متميز من أطباء التخدير وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور سعيد متولي، والدكتور أندرو عزت، والدكتورة يوستينا ثروت

ويأتي هذا في إطار النجاحات الطبية التي تحققها بوحدة اليد والجراحات الميكروسكوبية والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر 4 مراكز متخصصة على مستوى العالم، والتي تستقبل سنويا فرقا طبية من مختلف جنسيات الدول العربية والأوربية للتدريب على ذلك النوع من الجراحات الدقيقة والمعقدة، كما تعد الوحدة شريكة في منح شهادة دبلومة دولية متخصصة  في مجال جراحة الضفيرة العصبية، وأيضا ً تمنح دبلومة مهنية متخصصة في مجال جراحة اليد، والجراحات الميكروسكوبية التكميلية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية

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