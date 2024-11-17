حجز دعوى تطالب بمنع عرض فقرة شيخ الحارة في برنامج العرافة

حوادث
بسمة وهبة
بسمة وهبة

حجز المحكمة الاقتصادية دعوى تطالب بمنع عرض فقرة شيخ الحارة في برنامج العرافة للإعلامية بسمة وهبه، للنطق بالحكم لجلسة 4 ديسمبر المقبل.

قام طارق نور الدعوى رقم ٨٦٨ لسنة ١٦ق كلي اقتصادي القاهرة ضد الإعلامية بسمة وهبه وآخرين للمطالبة بوقف ومنع برنامج العرافة للتعدي علي حقوق الملكية الفكرية له وطالب بتعويض مادي وادبي وذلك لكون طارق نور هو المالك لفكرة برنامج شيخ الحارة وقام بتسجيلها وفق قانون حماية الملكية الفكرية.

 

وحيث أن الإعلامية بسمة وهبه قامت باستغلال الفكرة في برنامج العرافة خلال شهر رمضان عام ٢٠٢٣ وبث علي عدد من القنوات الفضائية.


وأصدرت المحكمة قرارها بعد ورود تقرير الخبير المنتدب من خبراء المحكمة الاقتصادية لبحث حقوق الملكية الفكرية بحجز الدعوى للحكم. 


وكشف هيثم عباس المستشار القانوني لقناة النهار الفضائية إلى أحقية كل شخص طبيعي أو اعتباري في الدفاع عن حقوقه في الملكية الفكرية وفق ما يتراءى له وأنه تم تقديم كافة المستندات اللازمة للدفاع عن حقوق القناة.

الإعلامية بسمة وهبة المحكمة الاقتصادية برنامج شيخ الحارة برنامج العرافة بسمة وهبة قناة النهار الفضائية

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