الغلق الإدارى والتشميع لـ ٣ كافيهات بنطاق حى غرب المنصورة

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جانب من الحملة
جانب من الحملة

ترأس أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الأحد اللجنة المشكلة من  حمدى رشاد نائب رئيس حى غرب المنصورة، وأحمد بدير مسئول مركز إصدار تراخيص المحال العامة بحى غرب، وفخرى عبد القادر مدير الاشغالات، وفادى محمد مدير المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع شرطة المرافق بالدقهلية  وبحضور كول أمنى من قسم أول المنصورة.

 

الغلق الأدارى والتشميع ٣ كافيهات

وقد تمكنت اللجنه من تنفيذ قرارات الغلق الأدارى والتشميع ٣ كافيهات بمحيط مستشفى المنصورة الدولى،  بنطاق حى غرب المنصورة،  وذلك لإدارة منشأة دون ترخيص، وتعطيل الحركة المرورية.

الحملات  بهدف القضاء على جميع الظواهر السلبية
وفى ذات السياق أكد رئيس حى غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة لحين تحقيق الانضباط، وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي بهدف القضاء على جميع الظواهر السلبية  وإعادة المظهر الحضاري  وإحكام الرقابة على المحال العامة والمنشآت التجارية على مستوى الميادين والشوارع الكائنة بنطاق الحى  .

 

وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدي لكافة أشكال التعديات وتحقيق الإنضباط والإلتزام بالقوانين المنظمة للعمل بجميع المواقع لتوفير إحتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبالمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فى هذا الشأن

جامب من الحملة

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